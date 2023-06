Zukunft des Bargelds: Zahlen wir bald nur noch digital?

Wird es auch in Zukunft noch Bargeld geben?

Wenn es nach den Deutschen geht - auf jeden Fall. Einer Umfrage des Bundesverbands Deutscher Banken aus dem Jahr 2020 ist zu entnehmen, dass die Mehrheit noch sehr am Bargeld hängt: Drei Viertel der Befragten wollen demnach auch in Zukunft nicht auf Scheine und Münzen verzichten. Fragt man hingegen nur Menschen unter 30, fällt das Ergebnis anders aus. Fast die Hälfte dieser Altersgruppe kann sich gut vorstellen, in Zukunft nur noch digital zu bezahlen.