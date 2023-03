Hackerangriffe: Drohen Arbeitnehmern Überstunden oder Verlust von Urlaubstagen?

Wenn der Arbeitnehmer aber zustimmt oder es gar selbst anbietet, sei Urlaub in diesem Fall möglich. Das sagt Peter Schüren, Professor für Arbeitsrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. " Wenn der Arbeitnehmer darauf eingeht, dann war es das. " Er weist auch darauf hin, dass das Recht des Arbeitnehmers, keinen Urlaub zu nehmen, mit Blick auf das Betriebsklima nicht alles sei: " Die Rechtslage ist das eine, die Bereitschaft, gemeinsame Lösungen zu finden das andere. " Es komme drauf, dass man die Dinge realistisch angehe. " Man muss ja gemeinsam in diesem Unternehmen weiterarbeiten und hat selber mal Wünsche. Das ist eine Sache des Gebens und Nehmens ", so Schüren. Auch Arbeitgeber würden es sich merken, wenn sie keine Kooperation bekommen.