Ermittlern aus NRW gelingt Schlag gegen internationale Hacker-Bande

Gegen den Hauptverdächtigen, den 41-jährigen Russen Igor Olegovich Turashev, gebe es 22 Tatvorwürfe. Er werde auch vom FBI gesucht, das fünf Millionen US- Dollar Belohnung auf ihn ausgesetzt habe. Turashev sei ebenso wie die gleichfalls gesuchte 36-jährige Russin Irina Zemlianikina administrativ für die Bande tätig gewesen. Die Nationalität von Igor Garshin sei offen, er soll einer der Hauptverantwortlichen für die Angriffe in Deutschland sein.

Es sei nicht bei allen Tatverdächtigen die Nationalität klar, aber die meisten seien dem russischen Sprach- und Kulturkreis zuzuordnen, erklärte Markus Hartmann, Leiter der ZAC NRW . Er wollte aber nicht von einem " russischen Hackerkollektiv " sprechen, da es weltweite Tatbeteiligungen gebe.

Schadenssumme schwer zu beziffern

Eine konkrete Schadenssumme nannten die Ermittler nicht. Sie sei nur sehr schwer zu erfassen, da zu dem Schaden auch gehöre, mitunter die IT eines Unternehmens komplett neu aufzusetzen. Zudem drohe in der Zukunft durch gestohlene Daten weiterer Schaden.

Neuer Dienstleistungssektor Cybercrime

Jan Op Gen Oorth von Europol schilderte, durch die Ermittlungen in dem Tatkomplex habe man neue Einsichten in Strukturen erhalten, die er als "crime as a service" bezeichnete: Man müsse nicht mehr selbst die Expertise haben, sondern können sie quasi als Dienstleistung von Kriminellen kaufen. Die Schadsoftware Emotec könne man sich beispielsweise als Türöffner kaufen.

Europol warnte ebenso wie die deutschen Behörden Unternehmen eindringlich davor, auf Erpressungen einzugehen und Geld an die Verbrecher zu zahlen. Damit würden nicht nur die kriminellen Strukturen finanziert, sondern das Unternehmen lande auf einer sogenannten "White List" der zahlungswilligen Opfer. Das könne weitere Attacken nach sich ziehen.

Netzwerk nur schwer zu zerschlagen

Trotz des Ermittlungserfolgs warnte ZAC -Leiter Markus Hartmann vor zu hohen Erwartungen: Das Netzwerk lasse sich nicht durch Verhaftungen zerschlagen. Weil es ein finanziell sehr einträgliches Kriminalitätsfeld sei, würden schnell andere die Rollen der Verhafteten übernehmen.

Darum sei es wichtig, dass der Markt an Attraktivität verliere. Unternehmen müssten die IT- Sicherheit zur Chefsache machen und Daten genauso schützen wie Gebäude und Betriebsgelände, riet LKA -Chef Ingo Wünsch.

Die ZAC und ihre Arbeitsstrukturen