Winter in NRW war erneut zu warm

An diesem Donnerstag (28.02.2019) geht der Winter meteorologisch zu Ende. Und die Bilanz fällt ähnlich wie in den vergangenen Jahren aus: In Nordrhein-Westfalen war die kälteste Jahreszeit erneut zu mild - zum achten Mal in Folge.

"Lediglich der Winter 2012/2013 war während dieser Zeit - und auch nur mancherorts in NRW - minimal zu kalt" , sagt Stefan Laps vom WDR-Wetterstudio. Den bislang letzten landesweit zu kalten Winter erlebten die Menschen in NRW in den Jahren 2010/2011. Basis für die Berechnung ist das langjährige Klimamittel des Referenzzeitraums von 1961 bis 1990.

Neue Temperaturrekorde im Februar

Ab Mitte Februar gab es sogar neue Temperaturrekorde. Zahlreiche alte Höchstwerte aus den Jahren 1960 und 1990 wurden gleich um mehrere Grad übertroffen. In Geilenkirchen nördlich von Aachen kletterte das Thermometer bis auf 20,6 Grad.