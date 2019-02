Das Wetter spielt anscheinend verrückt in NRW . Laut WDR -Wetterstudio waren am Freitag (15.02.2019) Heimbach in der Eifel und Waltrop in Westfalen mit je 19,2 Grad buchstäblich die Hot Spots im Lande. Selbst auf dem knapp 842 Meter hohen Kahlen Asten, zweithöchster Berg in NRW, wurden elf Grad gemessen, im Wintersportort Winterberg 14 Grad.

So schön es ist, die frühlingshaften Temperaturen bei einem Sonnenbad im Park oder auf einer Café-Terrasse zu genießen, schwingt doch immer auch die bange Frage mit: Ist das nur eine Wetterkapriole oder schon der Klimawandel?