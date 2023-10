Windkraft im Aufwärtstrend: 74 neue Windräder in NRW in Betrieb

Es kommt Bewegung in den Ausbau der Windkraft. Noch nie sei von Januar bis September so viel Windenergieleistung genehmigt worden wie in diesem Jahr. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

234 neue Windräder in NRW genehmigt

Bundesweit gingen demnach in den ersten drei Quartalen 518 neue Anlagen mit einer Leistung von rund 2,4 Gigawatt in Betrieb - das waren fast 53 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In NRW gingen demnach 74 neue Anlagen in Betrieb - gut 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.