Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Nina Magoley, Tim Scholz und Felix Wessel.

THEMA DES TAGES

Sonniges Wochenende - aber wann regnet es? • Ob ihr zuhause bleibt oder direkt in den Urlaub startet: Die Sonne ist an diesem Wochenende auf jeden Fall dabei. Zumindest heute laden Temperaturen von bis zu 24 Grad zu erfrischenden Getränken oder zum Relaxen im Grünen ein. Am Sonntag dann der Wetterumschwung: Laut WDR -Meteorologe Jürgen Vogt kann es dann allmählich anfangen zu regnen.

Das wäre auch gut: Die Natur leidet seit Wochen unter Trockenheit. Die Pegel der Talsperren sind erschreckend niedrig, auf dem Rhein können Schiffe nur noch bedingt fahren, die Waldbrandgefahr ist so hoch, dass so manches Osterfeuer in Frage steht. Etwas Regen wäre also dringend nötig, um die Lage zu entspannen.

Nicht erschrecken in der Nähe von Wegberg-Dalheim: Hier will die Feuerwehr heute mit knapp 300 Kräften Einsätze gegen Waldbrände üben. Auch in Bonn findet eine Übung mit 120 Feuerwehrleuten statt.