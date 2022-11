Wildschweine sorgen für Unfälle - und erschrecken Spaziergänger

Im Herbst und Winter häufen sich Wildunfälle - was auch damit zusammenhängt, dass die Dämmerung im Herbst morgens und abends in die Zeiten des Berufsverkehrs fällt.

Viele Unfälle auf Landstraßen

Die Tiere suchen Schutz in Wäldern und finden Nahrung auf Feldern. Deswegen überqueren sie vor allem Landstraßen, auf denen sich 85 Prozent der rund 250.000 bundesweiten Wildunfälle pro Jahr ereignen.

Doch nicht nur Autofahrer sollten vorsichtig sein - auch Spaziergänger treffen immer wieder mal auf das Wildtier, das wohl mit für den größten Respekt bei Menschen in NRW sorgt: das Wildschwein.

Wildschweine meist keine Gefahr für Menschen

Die weiblichen Wildschweine betreuen im Herbst noch den Nachwuchs aus dem letzten Wurf, sind aber wieder paarungsbereit. Und unter den Keilern - den männlichen Wildschweinen - finden gerade Rivalenkämpfe um die passenden Wildschweindamen statt. Grundsätzlich ginge aber selten eine Gefahr für Menschen aus.

"Wenn die mal auf dem Weg stehen, gibt es auch Besucher, die nicht so gerne weitergehen" , sagt Alexander Rosenthal vom Hochwildpark Rheinland. "Aber da passiert nichts. Sobald man auf die zugeht, nehmen die Reißaus" . Man sollte aber ein paar Grundregeln beachten. "Ruhig bleiben, ein bisschen auf sich aufmerksam machen mit Reden oder in die Hände klatschen - gefährlich wird es in den seltensten Situationen" .

Doch besonders Bachen - also weibliche Wildschweine - können im Frühjahr schnell aggressiv werden, wenn sie ihre Frischlinge in Gefahr sehen. Auch auf Hunde, die in ihren Augen dem Wolf ähneln, können Wildschweine gereizt reagieren.