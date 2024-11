Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Katja Goebel und Ines Karschöldgen

THEMA DES TAGES

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen • Alle drei Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland häusliche Gewalt. So meldete die Polizei Bielefeld am vergangenen Samstag beispielsweise, dass ein 50-Jähriger in Rheda-Wiedenbrück seine Ehefrau getötet haben soll. In Hagen muss sich ab heute ein Mann verantworten, der auf seine Frau geschossen hat. Insgesamt gab es 2023 deutlich mehr Sexualstraftaten, mehr Femizide und sogar 25 Prozent mehr digitale Gewalt gegen Frauen. Zum heutigen internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen finden auch viele Aktionen und Demonstrationen in NRW statt - unter anderem in Bochum, Essen, Detmold, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach oder Münster. Die Farbe Orange steht dabei für eine Zukunft, in der Frauen nicht mehr Opfer von Gewalt werden - in Orange werden heute viele Gebäude in NRW erstrahlen.

Morde, die sich explizit gegen das weibliche Geschlecht richten, werden als Femizide bezeichnet. Im Jahr 2023 starben 360 Frauen und Mädchen dabei. " Trotz dieser alarmierenden Zahlen sind Frauenhäuser und Beratungsstellen in Deutschland weiterhin unterfinanziert ", sagt Linken-Chefin Ines Schwerdtner. Die Häuser seien chronisch überbelegt, und viele Frauen würden keinen sicheren Zufluchtsort finden. " Frauenhäuser dürfen kein Luxus sein. Der Aufenthalt muss kostenlos für die Betroffenen sein ", so ihre Forderung.

Frauenprotest gegen Gewalt in Paris

In Frankreich demonstrierten bereits am Wochenende Zehntausende. Schon lange fordern Aktivistinnen und Aktivisten in Frankreich, dass das Gesetz geändert wird: Und man zum Sex ausdrücklich ja sagen muss.