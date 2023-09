Wetter zum Herbstbeginn in NRW: Zwischen kurzer Hose und Schal

Am frühen Montagmorgen ist es entsprechend kühl: In den Großstädten am Rhein und im westlichen Ruhrgebiet sind es bei Sonnenaufgang 11 Grad, am Teutoburger Wald bis zu sieben Grad. Teilweise soll es morgens auch Nebel geben.

Auch morgen wird es tagüber warm

Dann heißt es aber wieder Schal ab, kurze Hose an - mit Temperaturen bis zu 24 Grad. Die höchsten Werte gibt es von der Jülicher Börde bis zur Kölner Bucht. In den Hochlagen in der Eifel wird es bis zu 20, im Rothaargebirge bis zu 19 Grad.

Dienstag und Mittwoch wird es ähnlich warm mit bis zu 25 Grad. Erst am Donnerstag soll es einige Schauer geben.