Amtliche Warnung vor starkem Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst hat für NRW eine amtliche Warnung der Stufe 2 vor starkem Gewitter herausgegeben. Örtlich begrenzt werden vor allem im Westen auch unwetterartige Regenschauer mit Sturm und Hagel nicht ausgeschlossen.

" Die heftigen Gewitter werden sich bis in den Abend ziehen und können überall in NRW auftreten ", sagt die WDR-Wetterredaktion. Dazwischen könne es aber auch immer wieder aufklaren.

Es bleibt wechselhaft

Auch in den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft. Am Dienstag und Mittwoch wird es dabei etwas kühler bei Temperaturen bis maximal 21 Grad, in den Höhenlagen 13 bis 17 Grad. Zum Wochenende wird es wieder etwas milder, doch es bleibt wechselhaft mit Wolken, kurzen Schauern und vereinzelt Gewittern sowie immer wieder sonnigen Abschnitten. Ein Hoch sei jedoch erst einmal nicht in Sicht, so die WDR-Wetterexperten.