THEMA DES TAGES

Silvester in NRW mit Feiern und Böllerverbotszonen • Es war ein bewegtes Jahr, das heute zu Ende geht. Zeit, um innezuhalten, um "gute Vorsätze" für 2025 zu fassen - zum Beispiel weniger Stress und eine digitale Auszeit - und um ins neue Jahr hineinzufeiern.

In zahlreichen Städten in NRW gibt es wieder Böllerverbotszonen - erstmals auch in Bottrop. Dort hatte es im vergangenen Jahr Auseinandersetzungen gegeben. Andere Städte verweisen auf das grundsätzliche Verbot von Feuerwerk rund um Kirchen, Krankenhäuser, Kinder- und Altenheime. Außerdem gelten zum Jahreswechsel an 20 Bahnhöfen in NRW Waffenverbotszonen. Insgesamt 7.300 Polizistinnen und Polizisten sollen in NRW im Einsatz sein.