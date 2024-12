Gute Vorsätze für 2025: So klappt es mit mehr Auszeit vom Handy

Digital Detox, also digitale Entgiftung: Das ist eines der Schlagworte, die fallen, wenn man zum Jahreswechsel nach guten Vorsätzen fragt. Den einen geht es um weniger Zeit am Handy, den anderen um weniger Zeit am Computer, im Internet - oder noch konkreter: in den Sozialen Medien, mit Games oder Serien-Streaming. Was all das vereint, ist die übermäßige Nutzung, die viele Menschen bei sich selbst feststellen. 2025 wollen sie das ändern.

Vorsatz: Digital Detox für einen oder mehrere Tage

Ausschalt-Möglichkeit auf einem Handydisplay

Wie der Branchenverband Bitkom am Montag vor Silvester bekannt gab, will sich im Jahr 2025 mehr als ein Drittel der Deutschen, die normalerweise digitale Geräte oder Anwendungen nutzen, eine digitale Auszeit nehmen - und zwar durchschnittlich für sechs Tage am Stück. Manche planen diesen Digital Detox nur für einzelne digitale Medien, andere sogar für alle. Die Umfrage von Bitkom Research ist nach eigenen Angaben repräsentativ.

" Weniger Handy, PC, Internet ", das ist auch ganz allgemein einer der beliebtesten Vorsätze der Deutschen für 2025, wie das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Krankenkasse DAK ermittelt hat. Auch diese Umfrage gilt als repräsentativ.

Jeder zweite junge Mensch will Zeit am Handy reduzieren

Was dabei auffällt: Vor allem jüngere Menschen sehnen sich nach weniger Zeit am Handy, Computer oder im Internet. Bei den 30- bis 44-Jährigen nannten das 42 Prozent der Befragten als guten Vorsatz fürs neue Jahr, bei den 14- bis 29-Jährigen sogar mehr als die Hälfte: 52 Prozent.