Achtung, fertig... Frühling! So wird das Wetter zum Frühlingsanfang

Vogelgezwitscher? Haben wir. Das Fahrrad aus dem Schuppen geholt? Logo. Eiskaffee? Steht kalt. Am Mittwoch um 4.06 Uhr kommen wir offiziell in der neuen Jahreszeit an. Denn dann ist kalendarischer beziehungsweise astronomischer Frühlingsanfang. Wir haben fünf untrügliche Anzeichen dafür, dass wir den Winter hinter uns gelassen haben - zumindest vorerst.

1. Die Natur erwacht

Wer in den vergangenen Tagen spazieren gegangen ist, wird es bemerkt haben: In der Pflanzenwelt strahlt es immer mehr in leuchtendem Gelb und zartem Rosa - Indikatoren für den Frühling. Die Signalfarben sorgen für "Sonne am Boden" und ziehen vor allem Insekten an.