Das warme Wetter bringt die Natur aus dem Takt

Die ersten Blätter sprießen an Sträuchern. Der Ginster bekommt gelbe Blüten. Das warme Wetter bringt die Natur scheinbar aus dem Rhythmus. Der offizielle Vegetationsbeginn steht kurz bevor - deutlich früher als sonst.

Vegetationsbeginn zu früh im Jahr erreicht

Wann es grün wird in NRW , lässt sich berechnen. Der Meteorologe Karsten Schwanke erklärt: " Meteorologisch haben wir dafür einen Fachbegriff, der den Vegetationsbeginn sehr gut definiert: die Grünlandtemperatursumme. " Dahinter stecke die Summe der positiven Tagestemperaturen seit 1. Januar. Alle positiven Werte werden also addiert – alle frostigen Werte rausgelöscht.

Die Grünlandtemperaturkurve für Köln-Stammheim

Wenn man Tag für Tag die Temperaturen addiert, erreicht man irgendwann den Wert von 200. Dieser Wert stehe für den offiziellen Vegetationsbeginn, sagt Schwanke. Der Tag, an dem die 200 Grad geknackt werden, liege im Rheinland normalerweise Anfang März.

"2024 könnte es durch die hohen Temperaturen der letzten Tage und Woche passieren, dass wir in Rekordwerte kommen und diesen Vegetationsbeginn schon im Laufe der nächsten Woche ausrufen – zumindest für einige Regionen in Deutschland." Karsten Schwanke, Meteorologe

So werden die Temperaturen in den nächsten Tagen

In den nächsten Tagen gehe es auf jeden Fall erst mal warm weiter, wenn auch nicht mehr ganz so warm wie zuletzt, so der Meteorologe: Am Samstagvormittag hat sich der Regen aus NRW an den Alpenrand verzogen. Wo er weg ist, wird es teils sonnig. Besonders der Nachmittag wird in NRW freundlicher – bei bis zu elf bis 13 Grad. Sonntag erwarten uns in NRW dann 12 Grad - und Montag Aprilwetter mit Regen und Schauer bei 11 Grad.

So willkommen die höheren Temperaturen vielen Menschen sind: Wenn die Pflanzen zu früh "aufwachen" und austreiben, kann das zu Problemen führen. Derzeit blühen schon Haselsträucher und Erlen und verteilen dabei auch ihre Pollen - zum Leidwesen für alle, die darauf allergisch reagieren.

Angst um die Apfelernte

Später Frost = weniger Äpfel

Und auch die Obstbauern sind nicht begeistert vom verfrühten Frühling, der die Bäume zum Austreiben animiert. Wie etwa Tim Nies, der im rheinischen Leichlingen auf sechs Hektar Fläche Äpfel, Birnen und Zwetschgen anbaut. Die Knospen und Blüten der Obstbäume sind empfindlich und sollen möglichst wenig Frost abbekommen. Denn auch wenn es jetzt schon sehr frühlingshaft wirkt: Die Chance, dass es im April oder sogar Anfang Mai nachts noch einmal richtig kalt wird, ist auf jeden Fall vorhanden.

"Eine Knospe hält Temperaturen von etwa minus einem Grad aus ", so Nies zum WDR. Wenn die Temperaturen tiefer sinken oder es über einen längeren Zeitraum Frost gibt, sterben die Knospen und Blüten ab und können keine Früchte ausbilden. Schon 2023 habe es auf seinen Feldern wegen des frühen Frühlings Frostschäden und somit eine geringere Ernte als im Jahr zuvor gegeben. Die einzelnen Knospen trieben zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus, sodass nicht alle gleichzeitig von einem möglichen Temperatursturz gefährdet seien.