Suche in Porta Westfalica: Zwei Personen in Kiesteich verschwunden

Ein Mann und eine Frau waren offenbar am Nachmittag mit Luftmatratzen auf dem Kiesteich Vennebeck am großen Weserbogen in Porta Westfalica. Zeugen haben mitbekommen, wie die beiden um Hilfe riefen. Aus bisher unbekannten Gründen sind beide in Not geraten und waren kurz darauf nicht mehr zu sehen.

Intensive Suche mit Tauchern und Drohne

Polizei und Feuerwehr suchten daraufhin den See mit Booten, Sonargeräten, mehreren Tauchern und einem Hubschrauber ab. Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera kam zum Einsatz - jedoch ohne Erfolg. Nach über fünf Stunden stellten die Einsatzkräfte die Suche vorerst ein. Das einzige, was sie am Ufer gefunden hatten, war die Kleidung von einer Frau aus Bad Oeynhausen und einem Mann aus Löhne. Laut Polizei könnte es sich bei den Vermissten um eine 26-Jährige Frau und einen 27-jährigen Mann handeln.

Ein Hubschrauber der Fliegerstaffel aus Dortmund war für die Suche vor Ort.

Der Baggersee wird zur Kiesgewinnung genutzt. Die Polizei will die Suche nach den beiden am Montag fortsetzen.