Wintersport-Wochenende in Skigebieten

Nach der kalten Zeit mit Dauerfrost auf den Bergen können Wintersportler in Südwestfalen mit festen, griffigen Pisten rechnen. Insgesamt sollen 50 Skilifte in insgesamt zehn Skigebieten geöffnet sein und 180 Kilometer Loipen gespurt seien.

Geöffnet sind voraussichtlich: Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Schlossberg bei Medebach und Bödefeld-Hunau sowie das Skidorf Neuastenberg. Die Skigebiete Wilde Wiese und Hohe Bracht werden versuchen, zu öffnen. Einige Skigebiete sind während der Woche geschlossen.

Nach oben mit dem Rodellift

Rodeln für jung und alt

In vielen Skigebieten gibt es auch Rodelpisten mit eigenem Rodellift. Am Wochenende werden voraussichtlich etwa acht Rodellifte laufen. In den Skigebieten Sternrodt bei Olsberg, Mein Homberg bei Züschen und Schlossberg bei Küstelberg wird Rodeln ohne Lift möglich sein. Wer mag, kann auch bei einer Winterwanderung den Schnee genießen. Eigens dazu ausgewiesene Winterwanderwege sind präpariert.

Naturschnee-Pisten nur noch am Wochenende

Insgesamt 180 Kilometer Loipen wurden gespurt

Lange hält das Winterwonderland nicht mehr an. Ab Sonntag werden die Schneedecken weicher. Naturschnee-Pisten wird es dann in der kommenden Woche wohl kaum noch geben.

Die weitere Aussichten sind: Das Familienskigebiet Sahnehang zwischen Winterberg und Altastenberg plant, am dritten Adventswochenende zu öffnen. Bei entsprechender Witterung wollen die Eschenberg-Lifte in Winterberg-Niedersfeld ebenfalls am dritten Adventswochenende öffnen. Das Skikarussell Altastenberg plant eine Öffnung, sobald der neue Lifte fertiggestellt ist. Dies soll spätestens Weihnachten der Fall sein.

