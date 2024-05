Dieser öffentliche Fang der Hengste ist jedes Jahr ein Besuchermagnet. Die 400 Tiere umfassende Herde wird dafür in eine Feiluft-Arena getrieben. Dort trennen Fänger und Fängerinnen die jungen Hengste von der Herde und fangen sie per Hand.

Fang nicht ungefährlich

Für die Hengste wie für die Fänger ist das nicht ungefährlich. Doch laut der Försterin des Naturreservats Merfelder Bruch, Friederike Rövekamp ist das einmal im Jahr nötig. Ansonsten würde die Herde zu stark wachsen. Revierkämpfe unter den Hengsten und Verletzungen der Tiere wären die Folge.

Rund 400 Wildpferde leben im Merfelder Bruch bei Dülmen - eine der letzten wild lebenden Herden Europas.

Wilde Hengste werden zahme Ponys

Julia Klabes mit ihrem Scamaro, mit dem sie Rennen reitet

Und so wild die Hengste in ihrem ersten Jahr auch leben, so zutraulich und zahm können sie später werden. Julia Klabes hat nur gute Erfahrungen mit den Tieren gemacht. Sie hat vier Dülmener Wildpferde. Die leben in Kattenvenne auf einem Hof mit großen Wiesen. Alle vier sind zuverlässige und durchweg freundliche Reitponys geworden.

Dressur und Zirkuslektionen

Starlight Dancer tritt sogar auf Shows auf

Mit dem 14-jährigen Starlight Dancer macht sie sogar Dressur und Zirkuslektionen. "Er ist mein kleiner Show-Hase ", sagt Julia Klabes. Denn das Pony scheint an öffentlichen Auftritten Gefallen gefunden zu haben.

Neugierig, aber mit eigenem Willen

Zwingen lässt sich ein Dülmener Wildpferd allerdings nicht. " Die denken viel, viel eigenständiger ," sagt Julia Klabes durchaus stolz. " Man muss häufig Mittelwege finden, wo seine Meinung eine Rolle spielt und meine Meinung." Aber gerade das Miteinander mache ja so viel Spaß und schaffe Vertrauen.

Mit Starlight Dancer tritt sie auch beim Rahmenprogramm des Wildpferdefangs auf.

