Blaue Flecken kommen noch

Fänger Dominik Growe ist zum 10. Mal dabei.

" Die ganzen blauen Flecken und der Muskelkater kommen erst in den nächsten Tagen ", meint Dominik Growe aus Merfeld. Der 34-Jährige ist schon das zehnte Mal als Fänger dabei. " Einen Hengst habe ich heute selbst gefangen, an sieben anderen habe ich mitgeholfen. Der Wildpferdefang ist für mich das Highlight des Jahres, noch wichtiger als das Schützenfest! "

Wildpferde aus nächster Nähe - das Publikum ist begeistert.