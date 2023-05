50 bis 60 verwahrloste und tote Katzen in Lippstädter Wohnhaus

50 bis 60 Katzen fanden die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in dem Wohnhaus in Lippstadt im Kreis Soest. Die Tiere waren teilweise in extrem schlechtem Zustand, teilte die Polizei mit. Manche waren schon verendet.

Beißender Gestank: Einsatz unter Atemschutz

Der Gestank in dem Haus war so beißend, dass die Einsatzkräfte nur unter Atemschutz hineingehen konnten. Polizei, Feuerwehr, Veterinäramt sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des Tierschutzes kümmerten sich darum, die verwahrlosten und toten Katzen aus dem Haus zu holen.

Extremer Fall von Animal Hoarding in Lippstadt.

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Wie es soweit gekommen ist, dass sich so viele Katzen in dem Haus befanden und nicht richtig versorgt wurden, ist noch nicht bekannt. Laut Polizei konnten die dafür verantwortlichen Katzenhalter bis zum frühen Sonntagabend noch nicht angetroffen werden.

Über dieses Thema berichten wir am Montag im WDR Hörfunk: Lokalzeit Südwestfalen bei WDR 2