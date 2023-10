Send-Attacke in Münster: Prozess könnte sich verlängern

Der große Gerichtssaal im Landgericht Münster war gut besucht am vergangenen Freitag, dem vorletzten Prozesstag. Viele waren gekommen, um das Plädoyer der Staatsanwaltschaft zu hören. Staatsanwältin Nicole Karweger hat den Angeklagten Yevgeni A. wegen Mordes angeklagt, er soll am 18. März einen 31-jährigen Mann auf dem Send in Münster mit einem Messer erstochen haben. Doch zum Plädoyer der Staatsanwaltschaft kam es am Freitag nicht.

Verteidigung will Mordabsicht widerlegen

Ein unerwarteter Antrag der Verteidigung könnte die Beweisaufnahme vor Gericht jetzt verlängern und damit das Urteil hinauszögern. Der Angeklagte habe nicht die Absicht gehabt, das Opfer zu töten, so seine Anwälte am Freitag. Mit einem Gutachten wollen sie jetzt belegen, dass hinter der Messerattacke zwar eine Verletzungs- aber keine Mordabsicht steckte.

Tatwaffe könnte Auswirkungen auf das Urteil haben

Laut Angeklagtem handelte es sich bei der Tatwaffe um ein kleines Obstmesser mit einer 5 Zentimeter langen Klinge. Das sollen Videoaufnahmen belegen. Die Überwachungskamera eines Fahrgeschäfts zeigt die Tat und auch das Messer, mit dem der Angeklagte das Opfer erstochen haben soll.

Laut Verteidigung des Angeklagten müsste es für Experten möglich sein, anhand der Videoaufnahmen die Länge der Klinge zu berechnen. Deshalb stellten sie am Freitagnachmittag einen Antrag auf ein Sachverständigengutachten.

Gutachterin zweifelt an starkem Alkoholkonsum

Zuvor hatte bereits ein weiteres Sachverständigengutachten für Diskussionen vor Gericht gesorgt. Der Angeklagte Yevgeni A. gab zu Prozessbeginn in einer Erklärung an, sich nicht mehr richtig an die Tat erinnern zu können. Er sei an dem Abend stark alkoholisiert gewesen.

In ihrem Gutachten kam die Sachverständige zu dem Schluss, dass Yevgeni A. zwar eine hohe Affinität zu starkem Alkoholkonsum habe, es nach der Auswertung der Videoaufnahmen aber keine Hinweise darauf gegeben habe, dass der Täter zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert gewesen sei. Die Verteidigung des Angeklagten bezweifelt das und verlangte Einsicht in die Unterlagen der Expertin.

Urteil am Montag sehr unwahrscheinlich

Eigentlich war für diesen Montag der letzte von fünf Prozesstagen angesetzt. Sollte das Gericht den Anträgen der Verteidigung heute zustimmen, müsste ein weiteres Gutachten eingeholt werden und der Prozess würde sich verlängern.

