Favorisierte Arminia zieht gegen Siegen ins Pokalfinale ein

Merveille Biankadi erzielte den entscheidenden Treffer für die Bielefelder in der 85. Spielminute. Zuvor hatte sich Siegen lange ebenbürtig präsentiert.

Der Finaleinzug der Bielefelder könnte eine kuriose Situation nach sich ziehen: Sollten die Bielefelder sich im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen (01.04.2025) durchsetzen, wären sie sowohl für das Westfalenpokal-Finale als auch für das Finale auf Bundesebene qualifiziert. Im Rahmen des Finaltags der Amateure, am selben Tag wie das DFB-Pokal-Finale stattfindet (25.05.2025), wäre die Arminia also an einem Tag doppelt gefordert.

Bielefeld nimmt Siegen ernst

Die Bielefelder rotierten wenig, wussten ob der Stärke der Siegener, die sich unter anderem gegen die beiden Regionalligisten Türkspor Dortmund und den FC Gütersloh behauptet und letztlich jeweils im Elfmeterschießen durchgesetzt hatten. Auch in der Oberliga Westfalen läuft es für die Siegener prächtig: Mit Platz zwei sind die Sportfreunde auf Aufstiegskurs.

Gewarnt und entsprechend vorsichtig gingen die Gäste in die Partie. Naturgemäß beanspruchte der Drittligist mehr Ballbesitz und die Spielkontrolle für sich, den Siegenern gelang es aber, die Offensivbemühungen der Arminia im Zaum zu halten.

Es waren gar die Hausherren, denen es vereinzelt gelang, sich bei Kontern gefährlich in Szene zu setzen. Und doch war die erste Hälfte vor allem eines: umkämpft. Torraumszenen blieben Mangelware. Ein Klassenunterschied war kaum zu erkennen.

Bielefeld verbessert sich in Durchgang zwei

Das änderte sich mit dem zweiten Durchgang, die Bielefelder erhöhten die Schlagzahl und drängten Siegen vermehrt in die Defensive. Große Torchancen blieben aber aus, wirklich einfallsreich wurden die Gäste auf schwierigem Geläuf kaum.

Nachdem Siegens Torwart Leon Klußmann der Ball durch die Hände rutschte, rettete Florian Mayer auf der Linie. Kurz darauf traf Bielefelds Joker Nassim Boujellab die Latte.

Biankadi mit Dynamik

Und doch: Siegen blieb giftig, verteidigte stark und hielt Bielefeld bis auf wenige Torgelegenheiten vom eigenen Tor fern - bis Biankadi zum entscheidenden 1:0 traf. Der 29-Jährige setzte sich nach einem langen Abschlag von Torwart Jonas Kersken dynamisch durch und traf aus 16 Metern für die Arminia.

Siegen bäumte sich noch einmal auf, letztendlich gelang es den Bielefeldern aber, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen und das Elfmeterschießen zu vermeiden. Im zweiten Halbfinale spielen Rödinghausen und die Sportfreunde Lotte am 16. April Bielefelds Finalgegner aus.

