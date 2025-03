Vom Kölner Dom über das Wahrzeichen Zeche Zollverein in Essen bis hin zum Wasserturm in Lippstadt - heute Abend (22. März) wird es in NRW vielerorts dunkel: Umwelt- und Klimaschützer rufen zur Earth Hour auf.

Rund um den Globus geht vielerorts jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht aus. In diesem Jahr soll dabei auch gesungen werden - das Motto lautet: " Licht aus, Stimme an ".

Auch das Empire State Building verschwindet im Dunkeln

Hinter der Aktion steckt der Umweltverband WWF . Er ruft seit 2007 jedes Jahr Millionen von Menschen, Unternehmen und Städte auf der ganzen Welt zur Earth Hour auf, das Licht in ihrem privaten Wohnraum, an öffentlichen Gebäuden, Wahrzeichen oder Standorten auszuschalten. Auch markante Bauwerke, wie die Oper in Sydney, das Brandenburger Tor in Berlin und das Empire State Building in New York verschwinden dann traditionell im Dunkeln.

Ein Zeichen setzen für mehr Klimaschutz

Es geht WWF darum, bei der weltweit größten Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz ein Zeichen zu setzen.

"Ein Zeichen, das angesichts der verheerenden extremen Wetterereignisse, stets neuen Hitzerekorden und schwindender natürlicher Ressourcen wichtiger ist denn je." Umweltverband WWF

Nach einer Übersicht von WWF haben allein in Deutschland mehr als 500 Orte ihre Beteiligung an der Earth Hour 2025 angekündigt. In Nordrhein-Westfalen nehmen demnach fast 100 Kommunen an der Aktion teil.

Unter anderem hier geht in NRW das Licht aus

Aachen:



Rathaus wird nicht beleuchtet

Dom wird nicht beleuchtet

Attendorn:



Rathaus wird nicht beleuchtet

Bad Sassendorf:



Gradierwerk wird nicht beleuchtet

Brilon:



Rathaus wird für eine Stunde nicht beleuchtet

Dortmund:



Dortmunder U zunächst mit grüner Sparflamme, ab 20.30 Uhr komplett dunkel

Friedensplatz wird nicht beleuchtet

Düsseldorf:



Rathaus wird nicht beleuchtet

Schlossturm/Burgplatz wird nicht beleuchtet

Merkur-Spiel-Arena wird nicht beleuchtet

Kraftwerk auf der Lausward wird nicht beleuchtet

Rheinterrasse wird nicht beleuchtet

viele weitere Orte nennt die Stadt in ihrer Pressemitteilung

Erkelenz:



Straßenlaternen werden abgeschaltet

Erwitte:



Rathaus wird nicht beleuchtet

Essen:



Doppelbock-Fördergerüst der Zeche Zollverein bleibt dunkel

Museum Folkwang bleibt unbeleuchtet

Gelsenkirchen:



Hans-Sachs-Haus wird nicht beleuchtet

Turm des Buerschen Rathauses wird nicht beleuchtet

Glasarkade des Wissenschaftsparks wird nicht beleuchtet

Hamm:



Maxipark-Elefant wird nicht beleuchtet

Heinsberg:



Burg- und Kirchberg bleiben dunkel

Köln:



Dom bleibt dunkel

Hohenzollernbrücke bleibt dunkel

Mehrere andere Kirchen bleiben dunkel

Königswinter:



Burg Drachenfels wird 60 Minuten lang nicht beleuchtet

Kreuztal:



Rathaus wird nicht beleuchtet

Lennestadt:



Burg Bilstein wird nicht beleuchtet

Lippstadt:



Wasserturm wird nicht beleuchtet

Lüdenscheid:



Phänomenta-Turm wird nicht beleuchtet

Münster:



Dom wird nicht beleuchtet Schloss (Universität) wird nicht beleuchtet

Rathaus wird nicht beleuchtet

Lambertikirche wird nicht beleuchtet

LWL-Museum für Kunst und Kultur wird nicht beleuchtet

viele weitere Orte nennt die Stadt in ihrer Pressemitteilung

Oberhausen:



Gasometer wird 60 Minuten lang nicht beleuchtet

Paderborn:



Historisches Rathaus wird nicht beleuchtet

Gymnasium Theodorianum wird nicht beleuchtet Verwaltungsgebäude werden nicht beleuchtet

Schloss Neuhaus wird nicht beleuchtet

Weitere städtische Gebäude im Bereich der Innenstadt werden nicht beleuchtet

Remscheid:

Rathaus (Fassadenbeleuchtung) wird nicht beleuchtet

Werkzeugmuseum wird nicht beleuchtet

Röntgenmuseum wird nicht beleuchtet

Weitere bekannte Orte werden nicht beleuchtet

Siegen:



Nikolaikirche wird nicht beleuchtet

Unna:



Stadtkirche wird nicht beleuchtet

Warstein:



Rathaus wird nicht beleuchtet

Wuppertal:



Rathaus in Barmen wird nicht beleuchtet

Bergische Universität wird nicht beleuchtet

Wer macht noch mit?



WWF bietet eine vollständige Übersicht über alle Aktionen zur Earth Hour 2025 in Deutschland.

