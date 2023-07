Send in Münster: Erste Kirmes nach tödlichem Messerangriff

Der Send in Münster bedeutet immer sprichwörtlich viel Rummel und viel Spaß. Autoscooter, Kettenkarussell, Riesenrad, für jeden ist was dabei, das gute Laune garantiert. Die allerdings verflog im März im Nu, als ein junger Mann während eines Streits einen 31-jährigen Münsteraner erstach. Wie aus dem Nichts setzte die unfassbare Tat nicht nur Familienangehörige, Besucher und Schausteller, sondern die ganze Stadt unter Schock. Der Send wurde denn auch schnell abgesagt.

Schausteller noch immer schockiert