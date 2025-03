Politischer Rivale von Präsident Erdoğan

Er gilt als wichtigster politischer Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Ihm wird unter anderem Korruption und Unterstützung einer Terrorgruppe vorgeworfen. Kritiker bezeichnen die Festnahme hingegen als politisch motiviert.

CHP-Demo in Köln

So auch seine Unterstützer, die am Kölner Heumarkt zusammengekommen waren. Sie sorgen sich außerdem um die Demokratie und die Justiz in der Türkei. İmamoğlu selbst spricht von " politischem Putsch ".

"N o more Erdoğan "

Viele Demonstrierende in Köln schwenken CHP-Fahnen

Bei der Demo in Köln hatten viele Demonstrierende Protestplakate dabei. Viele waren selbst gebastelt. Die Texte waren in verschiedenen Sprachen verfasst. Auf einem steht " No more silence, no more Erdoğan ", auf einem anderen lautete die Botschaft: " Wehrt euch ". Viele Menschen schwenkten Fähnchen mit der Aufschrift "CHP".

Die Polizei setzte in Istanbul auch Tränengas ein

Derweil ging die Polizei in der Türkei gestern mit Pfefferspray, Tränengas und Gummigeschossen brutal gegen die Demonstrierenden vor, etwa in Istanbul. Aber auch in anderen großen Metropolen der Türkei wie Izmir und Ankara gab es gewaltsame Szenen - die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die Menschen auseinanderzutreiben.

Vorwurf: Erdoğan will İmamoğlu aus dem Weg räumen

Ekrem İmamoğlu

Bei landesweiten Protesten in der Türkei sind nach jüngsten Informationen mehr als 340 Menschen am Freitagabend festgenommen worden. Präsident Erdoğan wird vorgeworfen, seinen größten Konkurrenten aus dem Weg räumen zu wollen. Ekrem İmamoğlu war am Mittwoch kurz vor seiner geplanten Nominierung als Präsidentschaftskandidat der CHP, der größten Oppositionspartei, festgenommen worden. Am Abend sprach der CHP Vorsitzende aufgebracht vor Anhängern und berichtete vom Verhör İmamoğlus. Dieser sei sechs Stunden lang befragt worden.

Weitere Proteste nicht ausgeschlossen

Der Leiter der Türkei Redaktion im WDR, Tuncay Özdamar, beobachtet mit Sorge die Lage im Land. İmamoğlu sei beliebter als Präsident Erdoğan. Gerade viele junge Menschen unterstützten ihn. Heute wird er einem Richter vorgeführt.

Wenn İmamoğlu ins Gefängnis muss, könnte es weitere Massenproteste in der Türkei geben und es könnten sich die gewaltsamen Szenen der vorigen Nacht wiederholen.

