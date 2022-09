Missbrauchskomplex Münster: Urteil gegen Mutter aufgehoben

Verurteilt worden war die Frau im Oktober 2021 wegen Beihilfe durch Unterlassung. Sie habe gewusst, dass ihr Lebensgefährte den zur Zeit des Urteils zwölfjährigen Jungen immer wieder schwer sexuell missbraucht habe, so das Landgericht Münster. Sie habe nichts dagegen unternommen. Der Junge sei schwer traumatisiert.

Keine grundsätzliche Kritik am Urteil

Diesem Urteil an sich widersprach der BGH in Karlsruhe nicht, er verlangt aber ein geringeres Strafmaß. Die besondere Vertrauensstellung der alleinerziehenden Mutter sei zu stark strafverschärfend berücksichtigt worden, entschied das Bundesgericht in einem am Montag veröffentlichten Beschluss. Das Urteil werde aufgehoben und zur Neubestimmung der Strafe an eine andere Kammer des Landgerichts Münster zurückverwiesen.

Frau hatte Teilgeständnis abgelegt