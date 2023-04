Umwelt-Kita in Hövelhof ausgezeichnet

"Das Zeitfenster ist genau jetzt offen" , betont Erzieherin Thekla Tepper. "Von 0 bis 6 können Kinder so viel aufnehmen. Und sie kriegen schon mit, was in der Welt los ist. Wir können die Kinder fürsorglich und liebevoll an solche Themen heranführen, ohne, dass sie Angst bekommen."

75 Einrichtungen in ganz NRW haben sich für die Auszeichnung zur Klima.Kita beworben. Das Projekt ehrt Kitas wie in Hövelhof, die den Kindern in außergewöhnlicher Weise Fragen rund um die Umwelt vermitteln.