Tiny-Häuser für Senioren in Schalksmühle im Sauerland 

Die Idee für die Tiny-Häuser hat Senior-Chef Andreas Mischnick aus den USA . Acht dieser Holzhäuser auf Stelzen im Wald stehen künftig direkt neben dem Seniorenpark Reeswinkel in Schalksmühle. Alles ist barrierefrei und extra für Senioren entwickelt worden. Das Essen kann im Seniorenpark bestellt werden. Auch die Wäsche wird gemacht und das Haus geputzt.

Alternative zur mobilen Pflege und Wohnen im Seniorenheim

Blick auf die Baustelle

Seit rund zweieinhalb Jahren wird hier gebaut. Im September soll alles fertig sein. Die acht Tiny-Häuser sollen eine Alternative zur mobilen Pflege zu Hause sein, erklärt Geschäftsführer Steffen Mischnick: " Hier vor Ort gibt es natürlich betreutes Wohnen und Service-Wohnen in verschiedenster Natur. Was es bisher nicht gab, ist selbstbestimmtes Wohnen in den eigenen vier Wänden. Die Form Tiny-Haus ermöglicht das in Zukunft sehr schön. "

Neuartige Bauweise

Begrünte Dächer für den Klimaschutz

Entwickelt und gebaut wurden die Tiny-Häuser von einer Möbelschreinerei aus Breckerfeld. Sie musste für den Bau der kleinen Häuser völlig umdenken. Denn die Bäume mussten alle stehen bleiben. Große Fertigelemente konnten nicht verbaut werden. Die Konstruktion gleicht der Bauweise von Legosteinen. Element für Element, Modul für Modul werden die kleinen roten Häuser zusammengesetzt.

Umweltschutz wird groß geschrieben

Die Tiny-Häuser in Schalksmühle sind besonders klima- und umweltfreundlich. Die Häuser sind aus Holz gebaut. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Seniorenparks liefert den Strom. Die Dächer sind begrünt und sorgen für ein gutes Raumklima.

