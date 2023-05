Ungewöhnliche Kulisse: Evangelische Kirche in Greven tauft im Freibad

Mehr Menschen errreichen

Viel los war beim Tauf-Gottesdienst im Freibad an Christi Himmelfahrt

Die evangelische Kirchengemeinde Greven hatte durch Corona deutliche Einbrüche bei den Gottesdienstbesuchern zu verzeichnen. Taufgottesdienste an so einem öffentlichen und fröhlichen Ort seien der Versuch, mehr Menschen zu erreichen, so Pfarrer Uwe Völker: " Ich finde es ist eine gute Aktion, wenn man das in einer großen Gemeinschaft feiern kann, also auch wirklich mit Gemeinde. Und auch Täuflinge und Familien untereinander in Kontakt kommen ."

Die Rechnung ging auf. Über 200 Gottesdienstbesucher kamen zu dem Gottesdienst im Freibad.