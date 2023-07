Aufnahmestopp bei der Tafel in Ibbenbüren

Barbara Kulik liebt es, mit einem Lächeln für ihre Arbeit belohnt zu werden

Seit 15 Jahren arbeitet Monika Kulik jede Woche ein bis zwei Mal bei der Tafel in Ibbenbüren als Ehrenamtliche. Die rüstige 72-Jährige steht in einem kleinen Raum des Sozialdienstes Katholischer Frauen in Ibbenbüren und legt eine Auswahl von Milchprodukten und Eiern auf die Theke: " Hier kommt jeder einzeln rein, dann gibt es keinen Stress, doch wir müssen immer mehr Menschen versorgen ," sagt sie.

Rente reicht nicht mehr zum Leben

Dankbar packt eine Kundin ihre Einkäufe in ihren Trolli: " Ich war Geschäftsfrau in Ibbenbüren und bin geschieden. Das Geld reicht als Rentnerin leider nicht zum Leben ," erklärt sie: " Wenn ich hier herkommen darf, bin ich sehr glücklich ." Genau das ist es, was Monika Kulik an ihrer ehrenamtlichen Arbeit bei der Tafel so sehr liebt: Man bekomme einfach so viel von den Menschen zurück, sagt sie.

Aufnahmestopp für Alleinstehende

Wann der Aufnahmestopp endet, ist noch ungewiss, sagt Barbara Beradis