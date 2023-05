Türkei-Stichwahl startet in NRW

Beschwerden des Flughafens Münster-Osnabrück

Das Wahlbüro des Generalkonsulats in Münster ist wieder am Flughafen Münster/Osnabrück in Greven. Nach der ersten Wahl gab es Beschwerden des Flughafens Münster-Osnabrück beim türkischen Konsulat. In einer Mail, die dem WDR zugespielt wurde, hatten sich vor zwei Wochen Verantwortliche des Flughafens beschwert, dass Fluggäste behindert und Toiletten massiv verschmutzt worden seien. Jetzt teilte der Flughafen mit, es habe "Optimierungen" gegeben. Man sei gut gerüstet.

Aus Platzgründen findet der zweite Wahlgang auch wieder am Flughafen Münster-Osnabrück statt. An den fünf Wahltagen werden wieder etwa 30.000 Wählerinnen und Wähler aus dem Konsulatsgebiet Münster erwartet.

" AKP -Anhänger werden in Deutschland massiv mobilisiert"

Professor Dr. Burak Çopur, Politikwissenschaftler, Türkei-Experte und Integrationsforscher von der Universität Duisburg-Essen, geht davon aus, dass viele Menschen aus NRW an der Stichwahl teilnehmen. "Meine Einschätzung ist, dass die AKP -Anhängerinnen und Anhänger hier in Deutschland wieder massiv mobilisiert werden und sich auch an der Wahl beteiligen werden", sagte Çopur im WDR -Interview. Ob die Anhängerinnen und Anhänger der türkischen Opposition genauso motiviert sind, das sei "eine große Frage und noch nicht ausgemacht."

65 Prozent für Erdoğan in NRW in der ersten Wahlrunde

In der ersten Runde hatten in Deutschland 65 Prozent ihre Stimme für den amtierenden Präsidenten Erdoğan gegeben. In Münster beispielsweise stimmten 73,1 Prozent der Wähler beim ersten Durchgang für Erdoğan, in Essen sogar 77,6 Prozent.

Die Ergebnisse in Deutschland und im Ausland fielen für Erdoğan damit auch besser aus als in der Türkei. Laut der türkischen Wahlbehörde kam Erdoğan in der ersten Runde insgesamt auf 49,52 Prozent - und blieb damit hinter der erforderlichen absoluten Mehrheit von über 50 Prozent zurück.