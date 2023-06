Stau-Entlastung in Lüdenscheid lässt auf sich warten

Montag, 7 Uhr, Dienstbeginn für die Frühschicht. An sieben Kontrollstellen in ganz Lüdenscheid haben sich Polizei und Ordnungsamt postiert. Alleine rund 200 Polizistinnen und Polizisten sollen das Verbot rund um die Uhr kontrollieren.

Sie kommen aus vielen Teilen NRWs . Der Verkehrspolizist aus Lüdenscheid kontrolliert hier genauso wie die Bereitschaftspolizistin aus dem Ruhrgebiet. Das Land hat viele von ihnen für den Einsatz in die staugeplagte Stadt beordert.

Komplizierte Ausnahmeregelungen

So wie an der A45 -Ausfahrt Lüdenscheid-Nord. Auf einem augenscheinlich frisch gebauten Seitenstreifen stehen etwa 15 bis 20 Beamte in heller Uniform mit Reflektorstreifen. Die kommenden Stunden winken sie fast im Minutentakt einen Lkw nach dem anderen raus. Dann heißt es: "Führerschein, Fahrzeugpapiere und Ladungspapiere, bitte" .

Vor der Kontrolle stehen die Lkws Schlange.

Denn nicht jeder Lkw muss auch direkt draußen bleiben. Es gibt unzählige Ausnahmen. "Das kann man nicht am Aufdruck oder dem Kennzeichen erkennen. Es kann immer noch sein, dass selbst der rumänische Lkw noch etwas an den lokalen Supermarkt liefern will" , sagt Marcel Dilling, Pressesprecher der Polizei.

Und so stehen die Beamten am Straßenrand, wälzen Ladungspapiere und berechnen Entfernungen. Neben ihnen donnert der Verkehr vorbei. Ein gefährlicher Job.

Hohe Bußgelder

Wenn ein Transport nicht unter die Ausnahmeregeln fällt, wird es teuer. 130 Euro kostet ein Verstoß für die Lkw-Fahrer. Viel Geld auch für Armin aus Hanau. "Ich muss mal mit dem Chef sprechen, ob wir halb halb machen. Ich hab’s riskiert und verloren. 130 Euro machen viel aus. Wir haben nicht das Gehalt wie manch anderer. Aber was will ich machen."