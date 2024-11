Ex-Trainer Thomas Reis hatte die fast schon abgestiegenen Bochumer in der Saison 2021/22 noch sensationell gerettet. Auch Ex-Coach Thomas Letsch schaffte es in der darauf folgenden Saison trotz zwischenzeitlich großen Rückstands, in der Liga zu verbleiben.

Und das wohl spektakulärste Comeback gab der VfL im vergangenen Sommer, vor gerade einmal ein paar Monaten, als die der Klub mit Interimstrainer Heiko Butscher nach dem hohen Relegations-Hinspiel-Rückstand gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf (0:3) doch noch den Klassenverbleib gelang.

Die großen Probleme des VfL

Vor diesem Hintergrund scheint auch jetzt noch eine (Wunder-) Rettung möglich, die Bochumer sind offenbar besonders leidens- und auch widerstandsfähig. Doch die Probleme, die Hecking schnellstmöglich beseitigen muss, sitzen tief.

Problem 1 - die Abwehr: Der VfL kassierte in dieser Bundesliga-Saison so viele Gegentore wie keine andere Mannschaft, 29 nach neun Runden stellen einen neuen Vereinsnegativrekord dar. Es ist zudem der vierthöchste Wert der Bundesliga-Geschichte. Noch nie schaffte ein Team den Klassenerhalt, das zu diesem Zeitpunkt so oft bezwungen worden war.

Allein in den vergangenen fünf Partien, die allesamt verloren gingen, kassierte das Team 22 Gegentreffer, davon zwölf in den jüngsten zwei Spielen (0:5 gegen die Bayern und 2:7 in Frankfurt). Bochum blieb in den vergangenen 25 Bundesliga-Spielen nie ohne Gegentor und egalisierte damit zu allem Überfluss auch noch den 21 Jahre alten Vereinsnegativrekord.

Problem 2 - der Einsatz: Das Bochumer Team absolvierte bislang im Durchschnitt lediglich 112,4 km Laufleistung pro Partie. Das ist der zweitniedrigste Wert der Liga. Hinzu kommt, dass die Spieler nur 46 Prozent der Zweikämpfe gewinnen - der schlechteste Wert im Ligavergleich. Zwei Probleme, die Hecking wohl als erstes auf seiner Rettungsmission angehen kann und wird.

Problem 3 - der Angriff: Mit neun Treffern hat der VfL gemeinsam mit Union Berlin den zweitschlechtesten Wert in der Liga vorzuweisen. Nur Aufsteiger FC St. Pauli war mit sieben erzielten Toren noch weniger treffsicher. Da im Fußball aber alles mit allem zusammenhängt, stehen sowohl die Berliner (8 Gegentore) als auch die Hamburger (11 Gegentore) in der Tabelle besser da, weil sich ihre Defensivreihen als deutlich stabiler erweisen.

Trainereffekt und positive Bilanz

Der VfL erhofft sich nun einen Trainereffekt und hat zudem einen veritablen Hoffnungsschimmer. Bei Heckings Trainerstationen, bei denen er die Teams in der Saison (Hannover 96, 1.FC Nürnberg, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchgladbach) übernommen hat, hat es der 60-Jährige stets den Klassenerhalt geschafft.

Auf diesen positiven Einfluss des Fußballlehrers hoffen sie beim VfL - im Idealfall direkt am Samstag im Spiel gegen Meister Bayer 04 Leverkusen.