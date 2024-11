Raus aus der Mini-Krise - Fortuna Düsseldorf im Topspiel unter Druck

Doch in den letzten Wochen wendete sich das Blatt: In vier Spielen kassierte Fortuna acht Gegentore, beste Tormöglichkeiten wurden immer wieder ausgelassen. Gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:4) ließ sich Düsseldorf trotz einer Drei-Tore-Führung überrumpeln und verlor das Spiel in neun Minuten. Allein beim überforderten Schlusslicht Jahn Regensburg konnte die Fortuna einen Sieg einfahren.

Probleme vorne und hinten

"Wir verteidigen als Gruppe nicht geschlossen genug" , sagte Innenverteidiger Tim Oberdorf der "Rheinischen Post". "Wir waren in Münster nicht nah genug am Mann, wenn wir in die Zweikämpfe kommen mussten. Die Intensität, die Energie, über die wir in der vergangenen Saison oft positiv gesprochen haben - das sind die Basics, bei denen wir wieder ans Limit kommen müssen" , fordert der 28-Jährige.