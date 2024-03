Motorradsaison im Sauerland beginnt

Sobald die Temperaturen milder und das Wetter sonniger werden, holen die ersten Motorradfahrer ihre Fahrzeuge aus der Garage und fahren durch Südwestfalen. Immer wieder kommt es dabei zu schweren Unfällen. Am Möhnesee hat die Polizei deshalb nochmal auf mögliche Gefahren aufmerksam gemacht.

Motorrad vor dem Losfahren checken

Am Möhnesee informierte die Polizei über Gefahren für Motorradfahrer

So empfehlen die Polizisten Motorradfahrern vorm Losfahren Bremsen, Licht und Reifen zu kontrollieren. Auch auf das Tragen von Motorradkleidung wurde nochmal hingewiesen. So sollten Fahrer Helm, Handschuhe und Protektoren tragen.

Besonders vorsichtig sollten Motorradfahrer bei Regen und Nässe fahren. Außerdem betonte die Polizei nochmal, dass Überholmanöver frühzeitig durchgeführt und angekündigt werden sollten.

Schon drei schwere Motorradunfälle im Märkischen Kreis

Obwohl die Motorradsaison gerade erst losgeht, hat es im Märkischen Kreis schon die ersten Unfälle gegeben. In Plettenberg wurde am Freitag (22.03.2024) ein 72-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Auf der B236 stieß er in einer Kurve mit einem Auto zusammen. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

In Meinerzhagen endete die Fahrt eines Motorradfahrers am Donnerstag (21.03.2024) mit einem Schädel-Hirn-Trauma. In Balve nahm ein Autofahrer einem Motorradfahrer die Vorfahrt, woraufhin der Biker in das Auto krachte.

Unsere Quellen:



Pressestellen der Polizei

Über dieses Thema berichtete der WDR am 22.03.2024 in den Radionachrichten bei WDR 2.