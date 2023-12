Siegen: Jugendliche werfen Eisblöcke vom Parkhausdach

Es kann lebensgefährlich sein, Eisblöcke oder andere Gegenstände von Parkhausdächern oder anderen Gebäuden zu werfen, so die Kreispolizei Siegen.

Mehrere Vorfälle in einer Woche

In der letzten Novemberwoche kam es gleich zu mehreren Vorfällen. Am 30.11.2023 hatten Passanten am Abend beobachtet, wie vier Jugendliche zielgerichtet mehrere Eisblöcke vom Parkdeck der City Galerie warfen. Die Polizei erwischte einen 15-Jährigen, der als Tatverdächtiger in Frage kommt. Er wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Zu gleich zwei Vorfällen kam es dann am darauffolgenden Tag (01.12.2023). Am späteren Nachmittag beobachtete ein Zeuge, dass eine Gruppe von drei bis fünf Jugendlichen Eisblöcke und Flaschen vom Parkdeck der City Galerie warfen. Kurz vor 19 Uhr meldete sich dann ein weiterer Zeuge. Ein 19-Jähriger berichtete, dass eine Passantin einem Eisbrocken ausweichen musste. Danach hätten zwei Jugendliche versucht, auch ihn mit Eis zu bewerfen - was allerdings misslang.

Zum Glück niemand verletzt

Bei allen Taten wurden glücklicherweise keine Passanten verletzt und keine Fahrzeuge beschädigt.

Unsere Quelle:



Kreispolizei Siegen

Die Lokalzeit Südwestfalen hat darüber am 04.12.23 im Radio auf WDR 2 berichtet.