Diversity-Day: Münsteraner Schwulen-Chor "Homophon" wirbt für Toleranz

"Homophon" feiert 35-jähriges Bestehen

Seit 35 Jahren gibt es den Schwulenchor "Homophon"

In diesem Jahr feiert "Homophon" sein 35-jähriges Bestehen. Und zwar das ganze Jahr über. Das neue Bühnenprogramm dazu heißt: "Ein Tag am Meer. Homophon geht baden". Martin ist seit 25 Jahren festes Mitglied und hat bis heute keine Sekunde Chormitgliedschaft bereut. " Homophon hat es sich von Anfang an zur Aufgabe gemacht, Klischees zu bedienen und am besten noch einen drauf zu setzen. "

Anstoß um über sexuelle Identitäten nachzudenken

Aber für alle, die noch nie mit Schwulen oder Lesben zu tun hatten, ist es auch mal eine Gelegenheit, über sexuelle Identitäten nachzudenken. In der Gesellschaft hat sich mittlerweile viel geändert, sie ist offener und toleranter geworden. Aber eben noch nicht bis in alle Nischen hinein. " Bei manchen Auftritten müssen wir noch Basis-Arbeit leisten. Aufklärung sozusagen. Für manche ist Schwulsein einfach fremd. Und da ist es eben wichtig, die gesellschaftliche Akzeptanz weiter zu befördern. Wir sehen das als Vereinsarbeit, das ist auch unsere Aufgabe. "

Homophon ist ein gern gesehener Unterhaltungsgast

Das scheint auch gut zu klappen. "Homophon" ist beliebt und überall ein gern gesehener Unterhaltungsgast. Vor kurzem erst waren sie sogar auf Tournee. Und 2023 sind sie sogar nach Italien, in die Stadt Bologna, eingeladen. Darauf sind Markus und Martin und all die anderen Chormitglieder mächtig stolz.