Vor 50 Jahren: Erste Schwulendemo Deutschlands in Münster Lokalzeit Münsterland. Von Markus Schröder.

Vor 50 Jahren in Münster: Erste Homosexuellen Demonstration in Deutschland

Stand: 29.04.2022, 11:21 Uhr

Am Freitag wird an die erste Homosexuellen-Demo in Deutschland erinnert. Vor genau 50 Jahren sind in Münster rund 100 Aktivistinnen und Aktivisten für die Rechte von Homosexuellen auf die Straße gegangen.

