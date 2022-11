Schrei-Hahn "Tarzan" findet neues Zuhause im Münsterland

Seine neuen Besitzer haben sich sofort in den prächtigen Hahn mit der außergewöhnlichen Stimme verliebt - vor allem aber "wegen der Frisur", schwärmt Carmen Knof.

Endlich ein neues Zuhause

Die Knofs haben sich in Tarzan schockverliebt

Das Ehepaar ist sich sicher: Sie haben das perfekte Zuhause für das besondere Hühner-Oberhaupt. Auf ihrem kleinen Hof haben die Knofs nämlich mehrere freilaufende Hennen. Und da kann er ordentlich Krach machen.

Die Familie hat Tarzan vor einer Woche in der Lokalzeit entdeckt und direkt Mitleid bekommen. Denn im Tierheim in Mülheim wurde er ins Katzenhaus verfrachtet: " Er kräht mehrfach am Tag, nicht nur einmal morgens oder so. Und er kräht lange und extrem laut ", erklärt Gaby Lanfers vom Tierheim Mülheim. So laut, dass die Lokalzeit ein neues Zuhause für den gefiederten Boss gesucht und jetzt auch zum Glück gefunden hat.

"Ich finde es wundervoll! Endlich bekommt er seine Mädels, kann frei rumlaufen und muss nicht mehr im kleinen beengten Katzenhaus leben - das ist toll!" Gaby Lanfers, Tierheim Mülheim

Eine Jane für Tarzan?

Hier ist Tarzan der Hahn im Korb

Und hier in Heiden auf seinem neuen Hof hat er dann auch hoffentlich ein langes Leben. "Keine Sorge, wir essen keine Hühnersuppe", versichert Ludger Knof. Eigentlich Glück genug, aber vielleicht findet Tarzan ja hier sogar noch seine Jane.

Über dieses Thema berichten wir am 17.11.2022 in der Lokalzeit Münsterland um 19.30 Uhr.