Schlachthof in Legden schließt

Noch fahren täglich Viehtransporter auf das Schlachthof-Gelände neben dem Bahndamm in Legden (Kreis Borken). Auch von draußen hört man Rinder kurz vor der Schlachtung. Doch Landwirte würden immer weniger Rinder halten und deshalb gebe es weniger Schlachtungen, so die Pressestelle in der Tönnies Konzernzentrale in Rheda-Wiedenbrück. Deswegen sei eine Schließung unumgänglich.

In Legden gebe es immer weniger Schlachtungen

" Das Unternehmen hat allen rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Angebot gemacht, zu anderen Standorten der Gruppe zu wechseln ," erklärt ein Tönnies-Sprecher auf WDR -Anfrage und fügt hinzu: " Die langjährigen Lieferanten-Beziehungen werden an den nahegelegenen Standorten Badbergen und Wilhelmshaven weitergeführt ."

Was " vorrübergehende " Schließung genau heißt, da will sich Tönnies nicht festlegen, betont aber, dass alle Genehmigungen für den Schlachthof bestehen bleiben.

Weniger Schlachthöfe, weitere Wege

Die " nahegelegenen " anderen Rinder-Schlachthöfe liegen im niedersächsischen Badbergen, rund 110 km entfernt von Legden, und im etwa 230 km entfernten Wilhelmshaven an der Nordsee.

Rund 40 landwirtschaftliche Betriebe hätten bislang ihre Tiere zur Schlachtung nach Legden gebracht. Viele davon würden auch an die anderen Tönnies-Standorte liefern. Einigen sei der Weg nach Badbergen aber zu weit, sie würden sich von Tönnies trennen, so der Fleischkonzern.

Der Standort hier ist vergleichsweise klein

Der Schlachthof in Legden ist ein vergleichsweise kleiner Standort. Aber auch diese Schließung zeige eine aktuelle Tendenz, so Stephan Wolfert vom Bauernverband im Kreis Borken. Das Ziel müssten eigentlich kurze Weg für regionale Produkte sein.