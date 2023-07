Die Vorteile eines Verbots hingegen wären nach Ansicht des Sauerländischen Schützenbunds " kaum messbar, weil es bereits Vorsichtsmaßnahmen gibt und das Vogelschießen ja in der Regel nur einmal im Jahr stattfindet ", heißt es in dem Brief. Rückendeckung bekommen die Schützen von mehreren CDU -Politikern aus Südwestfalen.

Neben den Schützen im Sauerland fordern auch andere Vereine und Verbände in Deutschland, die Regeln noch einmal zu überarbeiten. Wann und in welcher Form das Bleiverbot für Sportschützen kommen wird, steht noch nicht fest. Die Diskussion läuft weiter. Jetzt ist die EU-Kommission am Zug.