Deutsche Röstmeisterschaft in Münster

Rösten – noch eine Männerdomäne

Neun Männer und nur eine Frau treten an, um den Titel des Deutschen Röstmeisters zu holen. Das Rösten ist eben noch immer eine Männerdomäne, weil man da schwere Kaffeesäcke schleppen muss. Aber das können Frauen genauso gut, sagt Elisabetta Epping-Rossi aus Mannheim, die bereits zum zweiten Mal um den Titel kämpft. Beim letzten Mal wurde sie Sechste.

Kaffeeverkostung: Die Jury urteilt streng

Die Frauen sind auf dem Vormarsch, sagt die gebürtige Italienerin und will ein Vorbild sein, damit mehr Frauen das Kaffeerösten für sich entdecken. Und vielleicht holt sie ja sogar den Titel und vertritt Deutschland bei der Weltmeisterschaft. Übrigens dann in ihrem Heimatland Italien, denn Mitte Juni messen sich die besten Kaffeeröster der Welt in Mailand.

Aber erstmal wird in Münster das Wochenende über durchgeröstet. Dabei entsteht viel Kaffee. Der erfüllt am Ende übrigens auch noch einen guten Zweck und wird verkauft. Der Erlös geht an das Hilfsprojekt "Lichtstrahl Uganda e.V .".

