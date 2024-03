Unterwegs mit den Rastplatz-Testern an der A3

Tolga Kaya und Jörg Starke sind gut erkennbar. Sie tragen rote Jacken mit dem Aufdruck ihres Verkehrsclubs. Wie gut sind die Parkplätze entlang der A3? Ihr Test beginnt auf dem Parkplatz "Logebachtal" bei Königswinter.

Volle Parkplätze zur Ferienzeit

" Jetzt in der Ferienzeit machen viele Familien einen Stopp an der Autobahn. Dann sind Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit besonders wichtig ", sagt Tolga Kaya, der für den ACE die Einsätze in der Region koordiniert. Die Tester sind einige Meter zu Fuß unterwegs, da sehen sie eine Notrufsäule. Allerdings ist die versteckt hinter einer meterhohen Lärmschutzwand. Das gibt einen Minuspunkt: " Wer soll da sicher hinkommen ", fragt sich Jörg Starke, der dieses Ehrenamt seit den 90er Jahren ausübt. Viel sinnvoller wäre die Säule aus seiner Sicht zentral auf dem Parkplatz.

Riesige Datenbank

Probleme wie diese landen später als Notiz in einer großen Datenbank. Die ehrenamtlichen Parkplatzester des ACE wollen damit bei Verantwortlichen Druck machen, erklärt Tolga Kaya: " Wir geben unsere Checkliste zum Beispiel an die Autobahn GmbH weiter ". Und tatsächlich hätten sie in den letzten Jahren Verbesserungen wahrgenommen. " Wir möchten, dass die Rastplätze sauberer und sicherer sind ", ergänzt Jörg Starke, der bis zu seiner Rente im Bergbau gearbeitet hat.

Elektrischer Seifenspender

Zu einem schönen Aufenthaltsort gehören gepflegte Toiletten. Kaya und Starke gehen um eine kleine Mauer herum auf die Herren-Toilette. Was sie vorfinden, ist überraschenderweise alles andere als eklig: " Wir haben hier Seife aus einem elektrischen Spender, und wir haben einen Händetrockner. " Während Jörg Starke die Toilette auf Barrierefreiheit überprüft, gibt Tolga Kaya für die saubere Toilette einen Pluspunkt.

Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH werden Autobahnparkplätze täglich von einer Spezialfirma gereinigt – in den Ferien bei Bedarf auch mehrmals am Tag. Auch Aufkleber und Graffiti werden regelmäßig entfernt.

Parkplätze sollen keine Angsträume sein

In der Ferienzeit sammelt sich viel Müll auf den Rastplätzen.

Für die Beiden Prüfer geht es weiter zum nächsten Rastplatz, "Sülzbachtal" bei Lohmar. Hans-Peter geht gerade Gassi mit seinem Hund – kurze Pause auf einer langen Fahrt in den Urlaub. Er ärgert sich: " So viel Müll hier ". Den sehen auch die ACE -Tester. Zigarettenstummel-Berge an den Seiten. Minuspunkt.

Was Kaya und Starke dagegen freut: " Der ganze Platz ist hell beleuchtet ", sagt Tolga Kaya. Und die Toiletten sind direkt am Parkplatz. " So entstehen keine finsteren Ecken, die zu Angsträumen werden können."

Ihr Fazit: In den letzten Jahren hat sich die Sauberkeit der Parkplätze entlang der A3 verbessert. Sie würden sich wünschen, dass das für alle Autobahnen gilt. Denn zu oft sind Parkplätze noch zu dreckig und gruselig.

Quelle:

Reporter vor Ort

Über das Thema berichtete die WDR Lokalzeit aus Bonn am 26. März 2024.