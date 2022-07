Falsche Polizisten aus Münster vor Gericht

Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 36 und 38 Jahren. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Münster sollen sie Teil einer Betrügerbande sein.

Zusammenarbeit mit Komplizen im Ausland

Zunächst hätten ihre Komplizen aus dem Ausland angerufen und sich als deutsche Polizisten ausgegeben. So wurde den Senioren am Telefon Angst gemacht: Ein Einbruch in ihr Haus stehe unmittelbar bevor, sie müssten ihre Ersparnisse sofort bei der Polizei in Sicherheit bringen.

Die beiden Angeklagten aus Münster sollen sich dann als falsche Polizisten ausgegeben und das Geld der Senioren entgegengenommen haben. Der Schaden liegt nach Angaben der Anklage im sechsstelligen Bereich. Vor Gericht wurde am Mittwoch lediglich die Anklage verlesen.