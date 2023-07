Paintball-Einsatz gegen Eichenprozessionsspinner

Bäume unter Beschuss

Für den Test ist Ole Theisinger zusammen mit Kollegen nach Saerbeck im Kreis Steinfurt zu einer Eichenallee gefahren. Dort haben Eichenprozessionsspinner mehrere Bäume befallen. An den Stämmen hängen die Nester mit den Puppen.

"Das macht auch Spaß." Ole Theisinge, Biologe

Viel Zeit bleibt nicht. Der Biologe und seine Kollegen müssen die Sexuallockstoffe ausgebracht haben, bevor die Falter schlüpfen und die Männchen zu den Weibchen fliegen und sie befruchten. Der Biologe legt den Markierer an und zielt auf den ersten Baum. Es knallt. Einmal, zweimal, dreimal.

Zuerst auf der unteren Hälfte des Stamms, dann weiter oben, bis in die Krone hinein: Ole Theisinger versucht die Kugeln gleichmäßig zu verteilen. " Wir haben das Schießen vorher ein bisschen geübt, in einem Paintballpark in Ennepetal. " Schädlingsbekämpfung mit Hilfe von Paintball-Markierern. " Das macht auch Spaß ", sagt Theisinger.

Weitere Paintball-Einsätze geplant

Eichenprozessionsspinner sind eine Gefahr für Natur und Mensch

Noch weiß der Biologe nicht, ob die Methode wirkt und die Ausbreitung der Eichenprozessionsspinner damit gestoppt werden kann. Forschungsergebnisse aus den Niederlanden machen aber Hoffnung. Dort wurden vor drei Jahren Eichen mit Sexuallockstoffen beschossen. Ein Jahr später hatte sich die Zahl der Nester auf den Bäumen halbiert.

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW plant in diesem Sommer weitere Paintball-Einsätze unter anderem auf einem Friedhof in Bochum, im Maxi-Park in Hamm sowie in Eichenwäldern bei Ascheberg, Greven und Wettringen im Münsterland.

