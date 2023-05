Wo sollte ich besonders aufpassen?

Ein Nest des Eichenprozessionsspinners

Die Raupen bevorzugen Eichen, weichen aber bei extremer Vermehrung auch auf andere Bäume aus. Menschen, die sich viel im Wald aufhalten, sind naturgemäß am meisten gefährdet. Aber auch in Waldschwimmbädern, auf Campingplätzen oder in Freizeitanlagen sowie in städtischen Parks besteht Kontaktgefahr. Kinder, die im Freien spielen, sind ebenfalls gefährdet. Selbst Radfahrer können von herunterfallenden Härchen getroffen werden.

Ganz wichtig: Wenn eine Eiche in Ihrem eigenen Garten befallen ist, nehmen Sie die Bekämpfung nicht selbst in die Hand. Das ist eine Sache für Fachleute.

Wie verbreitet sind die Raupen in NRW?

Die Raupen lieben Wärme und werden deshalb durch den Klimawandel enorm begünstigt. Neben Franken, dem Raum Berlin/Brandenburg ist NRW besonders von den Tieren befallen. Die NRW-Landesregierung hat zum Umgang und der Bekämpfung einen Praxisleitfaden herausgegeben.

In NRW startet derzeit die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Im Jahr 2021 hatten 78 Prozent der NRW-Kommunen einen Befall mit den Gespinsten der kleinen Raupen festgestellt.

Übrigens: Den Namen Eichenprozessionsspinner bekamen die Raupen, weil sie nachts in wahren Prozessionen von mehreren Metern Länge den Baumstamm entlang wandern - auf der Suche nach Futter.