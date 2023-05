Sprühen, saugen, Fallen stellen: Kampf gegen Eichenprozessionsspinner

Meisen als natürliche Feinde

Zudem hängen entlang einiger Autobahnen Nistkästen für Meisen, den natürlichen Fressfeinden der Raupen. Auch die Stadt Bielefeld hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal gezielt Meisenkästen auf städtischen Friedhöfen montiert. Außerdem werden Fallen angebracht, wie Christoph Wessel vom Bielefelder Umweltbetrieb erläutert: " Am Stamm einer Eiche wird rundherum ein Schlauch befestigt. Bei ihrer Prozession wandern die Raupen dann an diesem Schlauch entlang und fallen in einen Trichter. "