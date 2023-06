Paintball-Gewehre im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner

Raupen sollen verwirrt werden

Ziel des Beschusses: Die künstlichen Lockstoffe sollen die männlichen Raupen so aus dem Konzept bringen, dass sie in der kurzen Paarungszeit kein Weibchen finden. Dafür müssen die Eichenkronen allerdings im Abstand von einigen Wochen nochmals beschossen werden. Die Versuchsobjekte: 70 Eichen in Saerbeck.

Raupe des Eichenprozessionsspinners

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners haben sich in NRW in den vergangenen Jahren stark ausgebreitet. Problematisch sind die abgesonderten Brennhaare der Insekten. Sie können starke, allergische Reaktionen hervorrufen. Wo Nester stören werden sie bislang meist abgesaugt oder die Bäume vorsorglich mit einem Biozid behandelt.

Polizei entscheidet über Einsatz