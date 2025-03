Bochum erwartet die "Hammeraufgabe" Frankfurt

Bochum dagegen hat sich bis auf zwei Punkte an den Fünfzehnten St. Pauli herangekämpft. Das Spiel von Frankfurt gegen Ajax hat Hecking nicht gesehen, er habe Rinderfilet mit Kartoffeln gegessen, aber er werde es nachholen, so Hecking auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Eintracht.

Gegen Frankfurt will er unbedingt nachlegen, warum auch nicht. Bochum hat die bisherige Auswärtsschwäche abgelegt. Nach den beiden Unentschieden bei Holstein Kiel und dem VfL Wolfsburg war der Sieg bei den Bayern der erste Auswärtssieg des VfL in dieser Saison, und das beim zuvor in zwölf Partien im eigenen Stadion unbesiegten Rekordmeister (11 Siege, 1 Remis).

Hecking setzt auf gewonnene Stabilität

Gegen die Eintracht muss Hecking auf Bernardo verzichten, der Stammverteidiger ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Der Einsatz von Matus Bero ist fraglich, er hat sich am Freitag krankgemeldet. Gerrit Holtmann, Myron Boadu und Gerrit Holtmann stehen Bochums Trainer dagegen wieder zur Verfügung. " Ich bin heilfroh, dass ich die Alternativen wieder zur Verfügung habe. Da ist alles möglich ", so Hecking. " Sollte neben Bernardo auch Bero ausfallen, werden zwei andere spielen. Unsere ganze Stabilität würde dadurch aber nicht zusammenbrechen. "

Hecking: "Können uns nicht zurücklehnen"

An den Sensationssieg in München verschwendet Bochums Cheftraner keinen Gedanken mehr. " Die Punkte in München haben wir gerne mitgenommen, aber das ist jetzt egal. " Hecking erwartet gegen Frankfurt ein schweres Spiel: " Frankfurt hat gezeigt, was sie können gegen Ajax. Was auf uns zukommt, wissen wir. Das hat mit dem letzten Spiel gegen die Bayern nichts mehr zu tun. “

Und mahnt an: " Die drei Punkte gegen Bayern waren nicht eingeplant. Aber deshalb können wir uns nicht zurücklehnen. " Für den Trainer ist nach nur einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen " noch nichts gewonnen. Wir haben noch neun schwere Aufgaben vor uns ."

