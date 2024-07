Brot für alle: Bielefelder Kirche verteilt kostenlose Stullen

" Ist der Magen leer, muss ein Altstädter her ", steht auf dem weiß-roten Kühlschrank, der direkt hinter der schweren Holztür im Vorraum der Nicolaikirche steht. Darin etliche Brottüten mit belegten Stullen. Die sind beliebt. Immer wieder kommen an diesem Dienstagmorgen ganz verschiedene Menschen und bedienen sich an den kostenlosen Butterbroten.

Die Idee für das "Altstädter Brot" hatte das neue Presbyterium. Es will neuen Schwung in das Gemeindeleben bringen. Der Kühlschrank soll nicht nur Hungrige und Bedürftige in die Kirche ziehen, sondern auch Ehrenamtliche zusammenbringen, die die Brote schmieren.